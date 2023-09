A partir do dia 2 de outubro, as cidades de Angra dos Reis e Mangaratiba (RJ) receberão o projeto Campeões da Areia. A ação será Realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com apoio da Enel Distribuição Rio, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro e das prefeituras.