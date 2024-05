Campeão olímpico de surfe resgata cavalo no RS

Ítalo Ferreira durante resgate do animal (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 23:49 • Porto Alegre (RS)

Ítalo Ferreira, consagrado primeiro campeão olímpico do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ajudou no resgate de um cavalo no Rio Grande do Sul e divulgou a operação nas suas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O surfista realizou a ação ao lado de outros nomes consagrados do esporte. Além dele, Pedro Scooby, Willyam Santana, Ian Cosenza, Iankel Noronha, Felipe Cesarano, Lucas Chumbo e o Alemão de Maresias, que é referência em resgate aquático. Veja o vídeo da operação abaixo!

➡️ Heróis Olímpicos #5: Giullia Penalber comenta expectativa de disputar os Jogos Olímpicos

Essa não foi a única ação do campeão mundial de surfe no combate contra as enchentes no Rio Grande do Sul. Para arrecadar fundos e ajudar famílias, Ítalo Ferreira leiloou 10 pranchas autografadas.

Além de tirar o cavalo da laje, os surfistas arrecadaram mantimentos para as vítimas e, ao todo, já resgataram centenas de pessoas e animais de áreas de risco.

Ítalo Ferreira, medalha de ouro em Tóquio, durante salvamento de cavalo (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Atletas da Seleção Brasileira de Remo abrem mão de disputar Pré-Olímpico para ajudar as vítimas no RS