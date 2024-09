Bruna Takahashi vence e avança para as oitavas do WTT Champions Macau

Bruna Takahashi em ação no WTT Champions (Foto: Miriam Jeske/CBTM)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 16:30 • Macau (CHI)

Bruna Takahashi estreou com o pé direito e venceu a australiana e número 36 do ranking Liu Yangzi, na primeira rodada do WTT Champions Macau. A brasileira venceu o confronto por 3 sets a 1 (11/8, 7/11, 11/9 e 11/5) e avançou para as oitavas do torneio que acontece na região autônoma na costa sul da China.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Este foi o segundo duelo entre Bruna e Liu em um torneio de Champions. Na primeira oportunidade, a brasileira venceu Yangzi em uma espetacular por 3 sets a 2 (10-12, 2/11, 11/4, 11/6 e 11/8).

➡️ Recém-aposentado do tênis, Andy Murray vai estrear em torneio de golfe

Na partida, Takahashi dominou a primeira parcial, abriu 3 a 0 e apenas manteve a vantagem até o final. No segundo set, a brasileira começou bem novamente, mas levou a virada na metade dos pontos e não conseguiu a reação. A terceira parcial foi emocionante, com Bruna e Liu alternando a liderança do placar ponto a ponto. No final, quando o placar estava 9 a 9, a brasileira conseguiu dois pontos consecutivos e venceu o set.

Para finalizar a partida, Bruna sobrou no quatro set, no qual teve a maior diferença de pontos entre as atletas. A brasileira venceu por 11 a 5 e sacramentou a vitória e a vaga nas oitavas do Champions.

(Foto: Divulgação/WTT)

Nas oitavas, Bruna Takahashi, 25ª colocada no ranking, encara a chinesa Wang Yidi, número 4 do ranking mundial, na quarta-feira (12), às 8h15 (horário de Brasília). A partida terá transmissão do canal oficial da WTT no Youtube e dos canais ESPN.