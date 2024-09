Recém-aposentado do tênis, Andy Murray vai estrear em torneio de golfe

Andy Murray conquistou três Grand Slams na carreira (Foto: AFP)







Publicada em 10/09/2024

Recém-aposentado do tênis, Andy Murray vai começar uma jornada no golfe. O ex-número 1 do mundo foi confirmado no torneio BMW PGA Championship, da associação profissional de golfe, em Surrey, na Inglaterra. O escocês fará dupla com o conterrâneo e jogador profissional de golfe Bob MacIntyre. O campeonato se iniciará no dia 17 de setembro e contará com nomes especiais como o ex-jogador de futebol Gareth Bale e o ator Tom Holland.

- Andy é um herói para tantas pessoas na Escócia e por todo o mundo, e é muito empolgante jogar ao lado dele nessa estreia no torneio - disse Bob MacIntyre ao site do Tour Europeu de golfe.

Bicampeão de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos, Andy já tinha deixado no ar que teria vontade de seguir para outra modalidade após deixar o tênis. O britânico ficou em dúvida entre o golfe e o futebol para começar uma nova carreira e seguir nos esportes.

No tênis, Andy Murray coleciona uma carreira de sucesso. O escocês venceu três Grand Slams, sendo dois na grama sagrada de Wimbledon, em 2013 e 2016, e o US Open, em 2012. No cenário olímpico, o tenista se tornou o primeiro britânico a vencer a medalha de ouro, em Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Andy se aposentou do tênis após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, após 19 anos e diversas lesões na carreira. Murray jogou a chave de duplas com Daniel Evans, mas foi eliminado para os americanos Taylor Fritz e Tommy Paul por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.