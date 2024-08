Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 27/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesatenista número 1 do Brasil e 23 do mundo, Bruna Takahashi desafiou Pedro Werneck, repórter do Lance!, em um "beer pong profissional". Em vez de acertar as bolinhas nos copos com as mãos, os dois utilizaram raquetes de tênis de mesa. E aí, será que o talento da atleta sobressaiu? Ou o jornalista deu trabalho? Descubra no vídeo acima.

Assista à entrevista completa de Bruna Takahashi abaixo.