Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 30/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A mesatenista Bruna Takahashi, de 24 anos, competiu nas Olimpíadas de Paris ao lado da irmã mais nova, Giulia Takahashi, de 19 anos. Para ela, foi motivo de grande felicidade dividir a experiência com a familiar. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta contou sobre o começo de Giulia no tênis de mesa, inspirado na sua trajetória. Assista ao trecho acima.

– Quando comecei, com oito anos, ela (Giulia) era bebezinha, ficava no colo da minha mãe enquanto eu jogava. Ela começou com cinco anos e fala que eu inspirei ela, que me viu jogando e quis fazer igual. (No começo), ela era muito pequena, nem batia na mesa. E eu saí de casa muito cedo, fui para a Europa com 16 anos - contou.

– Lá para os 17, 18 anos dela, a gente começou a se encontrar mais nos torneios, a treinar juntas. É difícil ajudar de longe, eu fico bastante na Alemanha e ela no Brasil, mas é mais fácil quando ela me manda perguntas e tento ajudar de alguma maneira. Quando precisa de alguém para guiar, para saber o que pode fazer, se é melhor ir para um clube ou outro… Tento ajudar da melhor forma com a minha experiência - finalizou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assista à entrevista completa abaixo.