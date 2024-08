Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 29/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma cena inusitada marcou a disputa do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris. O chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo, teve a raquete acidentalmente quebrada por um fotógrafo. No jogo seguinte, foi derrotado pelo sueco Truls Moregard por 4 a 2. O atleta chegou a se desesperar ao perceber o que tinha acontecido. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a brasileira Bruna Takahashi explicou detalhes da relação dos esportistas com as suas raquetes. Assista ao trecho acima.

– A gente tem que ter três raquetes para caso aconteça alguma coisa. Ele tinha acabado de ganhar um ouro (nas duplas mistas), então acho que foi um mix de emoções. Imagina você ganhar um ouro e descobrir que a sua raquete titular foi quebrada, voltar, preparar outra raquete e jogar um jogo duro no individual. É difícil controlar as emoções. Mesmo o número 1 do mundo é humano. Não consigo imaginar como ele deve ter se sentido. É pesado! - afirmou.

– Elas têm que ser iguais (as raquetes), mas é uma relação que você tem com a sua raquete, é um equipamento seu. Imagina a raquete que você mais gosta ser quebrada, é difícil - completou.

Assista à entrevista completa abaixo.