Medina nas ondas de Teahuapo'o, no Taiti (Foto: Beatriz Ryder / WSL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 13:34 • Rio de Janeiro (RJ)

A Associação Internacional do Surfe (ISA) anunciou nesta quarta-feira (29), o chaveamento das baterias da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que será realizada nas praias de Teahuapo'o, no Taiti, território ultramarino francês.

O Brasil tem o recorde de participantes e com isso, é o único país a conseguir colocar três surfistas nos dois naipes. Nomes como Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca no masculino e Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinkel, no feminino, representarão o país na competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No masculino, Toledo irá enfrentar Alonso Correa (PER) e o medalhista de Tóquio, Kanoa Igarashi (JPN). Medina estreiará contra Connor O'Leary (AUS) e Bryan Perez (ESA). Por último, João (Chumbinho) começa na quinta bateria contra Ramzi Boukhiam (MAR) e Billy Stairmand (NZL).

(Foto: Divulgação/WSL)

Já no Feminino, Tati duelará com Molly Picklum (AUS) e Caitlin Simmers (USA). Tainá Hinckel e Luana Silva estão juntas com Camisa Kemp (GER).

Cada bateria da primeira fase terá três atletas, o vencedor de cada etapa avança para a terceiro período do torneio, enquanto os outros vão para a segunda parte da repescagem. Quem vencer, vai para a terceira bateria, onde os confrontos passam a ser mata-mata.

A janela do surfe na capital francesa está marcada para acontecer entre 27 de julho e 5 de agosto.