Brasileira é derrotada em luta intergênero que teve beijo polêmico durante encarada

Craig Jones e Gabi Garcia realizaram luta de jiu-jitsu intergênero (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 15:02 • Las Vegas (EUA)

Craig Jones derrotou Gabi Garcia na noite deste sábado (17), em Las Vegas, nos Estados Unidos, pela primeira edição do 'Craig Jones Invitational'. A competição acontecia em torno de prêmios milionários, com confrontos inusitados para atrair a atenção de atletas e fãs do grappling. Uma das principais atrações do evento foi uma luta intergênero de jiu-jitsu entre a brasileira e o australiano.

Mesmo sem empregar 100% de sua capacidade física, Craig dominou as ações e parecia escolher o momento certo para finalizar a faixa-preta gaúcha, que não encontrava respostas para as transições do rival. Restando pouco tempo para o fim do segundo round, Jones encaixou duas chaves de calcanhar em Gabi, que se recusou a bater em desistência.

Gabi Garcia e Craig Jones depois da luta (Foto: Divulgação)

Sem querer forçar o golpe e correr o risco de machucar a brasileira, Craig mudou de ideia e foi para as costas da gaúcha, onde aplicou um mata-leão que obrigou Garcia a se render.

A luta foi alvo de polêmica ao longo dos últimos dias. Durante a encarada após a pesagem pré-luta, Jones puxou a cabeça da brasileira para baixo, forçando um beijo em seus lábios. Gabi protestou nas redes sociais e o confronto correu risco de ser cancelado. No entanto, Garcia esclareceu à repórter Paula Sack que tudo havia sido combinado previamente entre ela e o australiano para atrair atenção.