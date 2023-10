Neste domingo (29), o Brasil entra em campo contra Honduras pela terceira rodada do Pan-Americano 2023. A partida será às 13h (de Brasília) e acontecerá no Estádio Sausalito, em Viña del Mar (CHI). A seleção canarinho vem de vitória tranquila, por 2 a 0, no segundo jogo contra os colombianos. Já Honduras vem de derrota para os norte-americanos por 2 a 1. Eliminada, a seleção hondurenha só vai cumprir tabela no grupo.