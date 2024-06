Brasil x Eslovênia na Liga das Nações: saiba horário e onde assistir

Fernando Cachopa pela Liga das Nações de vôlei masculino 2024 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 17:02 • Fukuoka (JAP)

A Seleção Brasileira de Vôlei masculino vive grande fase, após vencer duas vezes seguidas pela Liga das Nações, contra Alemanha e Irã. A equipe chega para o terceiro jogo da segunda fase da competição em ascensão. O Brasil enfrentará a Eslovênia na madrugada de sexta-feira (07), para sábado (08), às 03h30. A transmissão ficará por conta do SporTV 2.

O desempenho da Seleção Brasileira é mais abaixo do que o esperado no início da temporada. Mas a verdade é que o Bernardinho usou a Liga das Nações para rodar o elenco e testar o máximo de jogadores possíveis. Um exemplo disso, foi a escolha por Honorato, oposto de origem, para jogar como líbero na competição.

Para o confronto com a Eslovênia, o time chega com moral. Com duas vitórias significativas contra Alemanha e Irã, a equipe ainda não sabe o que é perder nessa segunda rodada da Liga das Nações. A partida contra a Eslovênia marca o confronto direto no ranking mundial, com o Brasil em 5º e a Eslovênia em 6º.

