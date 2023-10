A Colômbia superou com certa tranquilidade a seleção hondurenha. O placar de 2 gols de diferença foi construído ainda na primeira etapa, com um gol de Daniel Ruíz e outro de Brahian Palacios. A boa vitória dos colombianos os colocou na primeira posição do grupo B. Se conseguir um resultado favorável diante do Brasil, a Colômbia encaminha a classificação para o mata-mata dos Jogos Pan-Americanos, chegando aos seis pontos no grupo. No entanto, o jogo desta quinta-feira (26) tende a ser o maior desafio da primeira fase.