Lançada em 2012, a Maratona Feminina de Nagoya é certificada pelo Guinness World Records como a maior maratona feminina do mundo e é uma corrida com selo de platina da World Athletics. A prova de 2024, que será realizada cinco meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris, deve atrair atenção especial por ser a última chance de índice olímpico para a equipe feminina de elite do Japão, além de servir como preparação para as principais corredoras do mundo.