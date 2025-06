Brasil inicia Pan de Ginástica com finalista olímpico; veja programação

Começa nesta quinta-feira (12), o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística no Panamá, que serve como classificatório para o Mundial da modalidade, em outubro deste ano. A competição começa pelas qualificatórias masculinas, com a presença de Diogo Soares, finalista no individual geral nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

continua após a publicidade

➡️Pedro Scooby dispara após eliminação de brasileiro na WSL: ‘Roubo brabo’

Além de Diogo Soares, principal generalista da seleção masculina na atualidade, a comissão técnica do Brasil levou ao Panamá três atletas que competiram na Copa do Mundo de Koper, na Eslovênia, em meados de maio: é o caso do experiente Lucas Bitencourt e de Patrick Sampaio e Johnny Oshiro, que subiram ao pódio na competição. Leonardo Souza e Vitaliy Guimarães completam o grupo.

O medalhista olímpico Arthur Nory, um dos nomes mais conhecidos da seleção masculina, passou por cirurgia no joelho após as Olimpíadas e ainda segue em processo de recuperação. O atleta participou de período de treinamentos junto com a equipe que disputa o Pan de Ginástica, mas só retorna a competir em outubro, no Mundial de Jacarta.

continua após a publicidade

Como funciona a competição

Nas qualificatórias, os países são organizados em subdivisões para competir nos seis aparelhos da ginástica artística masculina: solo, salto, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas. O Brasil integra a terceira subdivisão, ao lado de Cuba e Porto Rico, competindo a partir das 16h55 (horário de Brasília).

Ao final do dia, quando todos os atletas completarem as seis rotações, é definido o pódio do individual geral. Os oito países com melhor somatório em todos os aparelhos avançam para a final por equipes, enquanto os oito atletas com melhor desempenho em cada rotação se classificam para a final por aparelhos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lucas Bitencourt e Patrick Sampaio integram a seleção brasileira (Foto: Divulgação/ CBG)

Programação do Pan de Ginástica Artística

Quinta-feira, 12 de junho - Qualificatória masculina

10h55 – Estados Unidos, Guatemala e Chile 13h25 – Grupo misto 3, Grupo misto 2 e Colômbia 16h55 – Brasil, Cuba e Porto Rico 19h25 – Grupo misto 4, Argentina e Canadá 21h55 – Equador, México e Grupo misto 1

Sexta-feira, 13 de junho - Qualificatória feminina

11h30 – Costa Rica, Jamaica, Brasil, Venezuela e Estados Unidos 13h45 – Cuba, El Salvador, Peru, Chile e Canadá 17h00 – Colômbia, Equador, República Dominicana, Panamá e Argentina 19h15 – Trindade e Tobago, Grupo misto 1, Guatemala, Porto Rico e México

Sábado, 14 de junho

11h25 – Final por equipes masculina

17h30 – Final por equipes feminina

Domingo, 15 de junho