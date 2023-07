A canhota tem sofrido com lesões no punho depois da grande temporada em 2019, cujo ápice do problema se deu em 2022 e ela recodou os tempos difíceis: "Não joguei por seis meses no ano passado. Você nunca sabe se pode estar naquele nível novamente. Estou muito grata por estar aqui e estar saudável e jogar tênis novamente. Eu estava aqui no ano passado assistindo meu melhor amigo jogando as eliminatórias com gesso. Estou muito grata”, revelou Vondrousova que foi submetida a uma cirurgia para corrigir o problema.