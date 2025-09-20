Brasil garante sete medalhas em Lima; veja
Brasileiros atropelam seus adversários na modalidade
No Internacional de Lima de Badminton 2025, o Brasil está fazendo história ao garantir sete medalhas no torneio. Juliana Viana Vieira se classificou no simples feminino e outras seis duplas (masculinas, femininas e mistas) avançaram às semifinais. Como não há disputa de terceiro lugar, todos os semifinalistas já têm o bronze garantido.
Juliana Viana mantém favoritismo
Cotada como a principal favorita ao título, Juliana Viana venceu a francesa Romane Cloteaux-Foucault, 5ª cabeça de chave, por 2 sets a 1, com as parciais de 15-6, 12-15 e 15-7. Hoje (20), às 13h45 (horário de Brasília), Juliana vai encarar a italiana Yasmine Hamza, 3ª favorita, por um lugar na final.
Donnians Oliveira no simples masculino
O brasileiro Donnians Oliveira chegou até as quartas de final, onde enfrentou Kevin Cordón, principal favorito do torneio. Donnians venceu o primeiro game por 15-9, mas acabou perdendo por 2 a 1, com parciais de 2-15 e 14-16.
Duplas medalhistas
Duplas mistas
- Fabricio Farias e Jaqueline Lima garantiram a vitória em cima dos peruanos Gonzalo Castillo e Sharum Durand por 2 a 0 (15-4 e 15-7) e agora o confronto será com Sharum Durand/Namie Miyahira.
- Davi Silva e Sania Lima venceram Edgar Gamarra e Fernanda Muñoz por também 2 a 0 (15-7 e 15-11). Na semifinal, enfrentam os argentinos Nicolas Oliva e Ailen Oliva.
Duplas Masculinas
- Fabricio Farias e Davi Silva , a 1ª dupla favorita, superaram Álvaro Moran e Alejandro Perez por 2 a 0 (15-11 e 17-15) nas quartas. Na semifinal, encaram os dinamarqueses Emil e Mikkel Langemark.
- Izak Batalha e Matheus Voigt , 2ª dupla favorita, venceram a dupla norte-americana Jay Chun e Jacob Zhang também por 2 a 0 (15-4 e 15-9). Na semifinal, duelarão contra os norte-americanos Enrico Keoni Asuncion e Samuel Cassar.
Duplas Femininas
- Jaqueline Lima e Samia Lima, primeiras cabeças de chave, venceram Naomi Junco e Taisia Kasanova (15-7 e 15-6), consolidando o favoritismo. Agora enfrentam as colombianas Juliana Giraldo e Karen Patiño.
- Jeisiane Alves e Ana Júlia Ywata foram vitoriosas sobre Iona Gualdi e Ailen Oliva por 2 a 0 (15-13 e 15-7). Na semifinal, pegam as peruanas Fernanda e Rafaela Munar, consideradas segundas favoritas.
Jogos dos Brasileiros hoje
12h - Fabricio Farias e Davi Silva (BRA) x Emil e Mikkel Langemark (DIN)
12h - Izak Batalha e Matheus Voigt (BRA) x Enrico Keoni Asuncion (EUA) e Samuel Cassar (PER)
12h35 - Jaqueline Lima e Samia Lima (BRA) x Juliana Giraldo e Karen Patiño (COL)
13h10 - Jeisiane Alves e Ana Júlia Ywata (BRA) x Fernanda Munar e Rafaela Munar (PER)
13h45 - Juliana Viana Vieira (BRA) x Yasmine Hamza (ITA)
14h20 - Fabricio Farias e Jaqueline Lima (BRA) x Sharum Durand e Namie Miyahira (PER)
14h20 - Davi Silva e Sania Lima (BRA) x Nicolas Oliva e Ailen Oliva (ARG)
