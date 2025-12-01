menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil derrota favorita e segue invicto no Mundial de Handebol

Brasileiras venceram de virada

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 01/12/2025
18:34
Atualizado há 1 minutos
Seleção brasileira de handebol (Foto: Divulgação CBHb)
imagem cameraSeleção brasileira de handebol (Foto: Divulgação CBHb)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Já são três vitórias do Brasil no Mundial de Handebol feminino, na Alemanha. Nesta segunda-feira (1º), a Seleção venceu a Suécia por 31 a 27. A jogadora destaque da partida foi Mariane Fernandes, que fez seis gols. O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo G e chega com força nas eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Brasil vira jogo duro contra a Tchéquia e avança no Mundial de Handebol

A próxima partida das brasileiras será contra a Coreia do Sul, em confronto que acontece na cidade de Dortmund. O jogo desta segunda-feira teve um início melhor da Suécia, mas o Brasil fez a virada no segundo tempo, após jogar a primeira parcial com intensidade.

mundial de handebol vitória do brasil
Mundial de Handebol (Foto: Bruno Ruas/Ruas Mídia/CBHb)

A seleção brasileira, comandada pelo treinador Cristiano Silva, conta com uma mescla de jogadoras jovens e experientes, mas conta com grandes nomes, como a armadora Bruna de Paula, a goleira Gabi Moreschi, além do retorno da ponta Alexandra Nascimento, eleita melhor do mundo em 2012 e campeã com o Brasil em 2013.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os grupos da primeira fase do Mundial de Handebol

O Mundial de 2025 reúne 32 seleções, distribuídas em oito grupos. Os três primeiros de cada chave avançam para o "Main Round", levando consigo os pontos conquistados contra outras equipes classificadas. Depois, os dois melhores de cada grupo dessa segunda fase seguem para as quartas de final, dando início ao mata-mata até a grande decisão.

    1.
  1. A: Dinamarca, Romênia, Japão e Croácia;
    2. 2.
  2. B: Hungria, Suíça, Senegal e Irã;
    3. 3.
  3. C: Alemanha, Sérvia, Islândia e Uruguai;
    4. 4.
  4. D: Montenegro, Espanha, Ilhas Faroé e Paraguai;
    5. 5.
  5. E: Países Baixos, Áustria, Argentina e Egito;
    6. 6.
  6. F: França, Polônia, Tunísia e China;
    7. 7.
  7. G: Suécia, Brasil, República Tcheca e Cuba;
    8. 8.
  8. H: Noruega, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias