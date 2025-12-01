Brasil derrota favorita e segue invicto no Mundial de Handebol
Brasileiras venceram de virada
Já são três vitórias do Brasil no Mundial de Handebol feminino, na Alemanha. Nesta segunda-feira (1º), a Seleção venceu a Suécia por 31 a 27. A jogadora destaque da partida foi Mariane Fernandes, que fez seis gols. O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo G e chega com força nas eliminatórias.
A próxima partida das brasileiras será contra a Coreia do Sul, em confronto que acontece na cidade de Dortmund. O jogo desta segunda-feira teve um início melhor da Suécia, mas o Brasil fez a virada no segundo tempo, após jogar a primeira parcial com intensidade.
A seleção brasileira, comandada pelo treinador Cristiano Silva, conta com uma mescla de jogadoras jovens e experientes, mas conta com grandes nomes, como a armadora Bruna de Paula, a goleira Gabi Moreschi, além do retorno da ponta Alexandra Nascimento, eleita melhor do mundo em 2012 e campeã com o Brasil em 2013.
Os grupos da primeira fase do Mundial de Handebol
O Mundial de 2025 reúne 32 seleções, distribuídas em oito grupos. Os três primeiros de cada chave avançam para o "Main Round", levando consigo os pontos conquistados contra outras equipes classificadas. Depois, os dois melhores de cada grupo dessa segunda fase seguem para as quartas de final, dando início ao mata-mata até a grande decisão.
- A: Dinamarca, Romênia, Japão e Croácia;
- B: Hungria, Suíça, Senegal e Irã;
- C: Alemanha, Sérvia, Islândia e Uruguai;
- D: Montenegro, Espanha, Ilhas Faroé e Paraguai;
- E: Países Baixos, Áustria, Argentina e Egito;
- F: França, Polônia, Tunísia e China;
- G: Suécia, Brasil, República Tcheca e Cuba;
- H: Noruega, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.
