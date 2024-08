Brasil ainda pode ir para o Mundial de Basquete após queda no qualificatório? Entenda

Brasil ainda sonha com vaga no Campeonato Mundial de Basquete (Foto: Divulgação / FIBA)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 23/08/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 24/08/2024 - 11:46

A Seleção Brasileira está fora do Qualificatório Pré-Mundial de Basquete Feminino. O Brasil para a Hungria por 87 a 66, na última quinta-feira (22), e não tem mais chances de avançar. A competição dá uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar disso, o Brasil ainda tem esperanças de garantir uma vaga no Pré-Mundial. Para isso, precisa vencer a AmeriCupW. Antes, ainda há a disputa do Sul-Americano, que dará três vagas no torneio continental. A disputa tem início no dia 29, em Santiago, no Chile.

➡️ Jogador da NBA diz que era o melhor armador da liga antes das lesões

O Brasil está no grupo A, ao lado de Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina. O grupo B é composto por Colômbia, Equador, Paraguai e Venezuela. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais, e as três melhores campanhas garantem uma vaga na AmeriCupW.