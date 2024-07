Boston Celtics está fechando contrato com ala filho de multicampeão da NBA

Boston Celtics busca reforçar o time que venceu a NBA (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/07/2024 - 12:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Boston Celtics está perto de acertar um contrato com Ron Harper Jr. O ala é filho do pentacampeão da NBA, Ron Harper, titular do Chicago Bulls no final dos anos 90 e do Lakers no começo do século 21. A informação é de Jared Weiss, do portal “The Athletic”.

“Ron Harper Jr. concordou com um contrato de Exibição 10 com o Celtics, disse uma fonte da liga ao The Athletic. Harper mostrou progresso com o time da liga de verão após retornar de uma cirurgia no ombro”, escreveu o Insider no X.

Dessa forma, o jovem, que atuou pelo time de Boston na Summer League, vai receber um contrato mínimo de um ano. A última equipe de Harper Jr foi o Toronto Raptors, onde teve contratos de mão dupla e acabou dispensado após sofrer uma lesão no ombro, no final do ano passado. Ele chegou a participar do draft de 2022, mas não foi selecionado.

O foco da franquia passa a ser no time de rotação. O primeiro objetivo, que era manter os principais jogadores do elenco foi atingido. Jrue Holiday, Jayson Tatum e Jaylen Brown, por exemplo, possuem alguns anos de vínculo e por isso não preocupam no que tange uma renovação contratual.

Cabe ressaltar que a franquia deve passar em breve por um processo de venda. O atual proprietário, Wyc Grousbeck, manifestou o desejo de venda e revelou que os tramites devem começar ainda neste ano. Apesar disso, segundo Adam Himmelsbach, do Boston Globe, Steve Pagliuca, que é sócio minoritário do Celtics, deve ser o comprador. Dessa forma, a expectativa é que a linha de trabalho não seja totalmente modificada.