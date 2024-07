Jayson Tatum revela segredo sobre título do Celtics da NBA

Jayson Tatum, draftado em 2017, foi campeão pelo Boston Celtics sete anos depois (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/07/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Ao longo dos últimos meses, Jayson Tatum, ala do Boston Celtics, tem vivido uma série de conquistas impressionantes. Desde liderar seu time a uma vitória esmagadora no campeonato da NBA, até assinar um contrato recorde. Tatum se consolidou como uma das figuras mais promissoras do basquete mundial.

Recentemente, o camisa 0 do Celtics compartilhou, em uma entrevista ao podcast “Old Man and the Three”, algumas reflexões sobre o caminho percorrido e suas aspirações para o futuro. Durante a conversa, ele revelou uma preferência particular: a de ter conquistado o título da NBA 2023/24 em um jogo fora de casa, contra o Dallas Mavericks.

Segundo Tatum, a motivação para tal desejo está ligada a experiências passadas. Na temporada 2021/22, o ala presenciou a celebração do título do Golden State Warriors em pleno TD Garden.

- É devastador ver outro time comemorar em sua casa, e eu queria proporcionar isso em Dallas - explicou Tatum.

Jayson Tatum foi campeão da NBA com o Boston Celtics (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

Após o título da NBA, Tatum não teve muito tempo para descansar. O jogador foi convocado para as Olimpíadas de Paris e está focado em sua participação nos Jogos - onde espera adicionar uma medalha de ouro ao seu já impressionante currículo. Sua capacidade de liderar em quadra será fundamental para a Seleção dos Estados Unidos, especialmente frente aos constantes desafios que competições internacionais apresentam.

Entre treinos e jogos, Jayson Tatum segue focado em evoluir e conquistar ainda mais títulos e prêmios. Seja contribuindo para o Celtics ou representando os EUA, sua trajetória promete ser recheada de emoções, recordes e, possivelmente, mais vitórias memoráveis.