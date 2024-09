Bortoleto vê Hadjar zerar em Baku e assume liderança da F2 2024. Confira classificação

Gabriel Bortoleto corre pela Invicta Racing (Foto: F2)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 15/09/2024 - 08:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Bortoleto aproveitou com precisão a classificação desastrosa de Isack Hadjar no Azerbaijão e assumiu a liderança da temporada 2024 da Fórmula 2. O brasileiro foi quinto colocado na sprint e quarto na corrida realizada neste domingo (15), chegando 169,5 pontos, enquanto o francês da Campos deixou a rodada zerado.

Hadjar foi apenas 15º na sessão que definiu o grid de largada e ainda foi punido por causar a bandeira vermelha na parte final, largando apenas em 20º. Esta, aliás, é a segunda etapa seguida em que Isack não pontua.

A corrida 2 foi marcada pelo fortíssimo acidente na largada envolvendo Kush Maini, que ficou parado no grid, Josep María Martí, Oliver Goethe, Rafael Villagómez e Niels Koolen. Por causa do atraso de cerca de 40 minutos até o reinício, a prova terminou no tempo e teve pouco mais da metade das voltas programadas.

Por conta disso, os pontos não foram cheios, por isso Bortoleto, quarto colocado, somou 10, e não 12, conforme a tabela original. O brasileiro ainda assinalou o tento da volta mais rápida, deixando Baku com 15, no total.

Gabriel Bortoleto pela Invicta Racing (Foto: Divulgação/F2)

Zane Maloney também deixou o Azerbaijão sem pontos e manteve o terceiro posto, com 135 pontos. Paul Aron voltou a pontuar nas duas corridas da rodada e chegou a 133.

Jak Crawford chegou a 116 e é o quinto na tabela, com Andrea Kimi Antonelli, pódio na corrida 2, em sexto, com 113. Franco Colapinto ainda surge em sétimo, com Victor Martins (93), Dennis Hauger (85,5) e o vencedor de domingo, Richard Verschoor (79), completando o top-10. Enzo Fittipaldi tem 61 pontos e é o 12º.

Entre as equipes, a Invicta agora tem 243,5, enquanto a Campos permanece com 208. MP (181,5), Prema (169) e Rodin (164) fecham o top-5.

A Fórmula 2 agora só retorna de 29 de outubro a 1º de novembro em no Catar, primeira vez da categoria no circuito de Lusail.

Fórmula 2 2024, classificação após rodada do Azerbaijão: