Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 19:30 • Paris (França)

A segunda-feira (27) será recheada de brasileiros na disputa, como a paulistana Bia Haddad Maia, na programação de Roland Garros com o segundo dia do torneio. Quatro deles estarão em ação tanto pela chave masculina quanto pela feminina. O torneio tem a transmissão da ESPN 2 e do Star Plus.

Thiago Wild, número 58 do mundo, fará o principal jogo, na quadra central Philippe Chatrier, na programação noturna local às 15h15 de Brasília (20h15), contra o francês Gael Monfils, 38º colocado. Este será o segundo jogo entre eles, no primeiro deu Gael, em 2021 em Lyon, na França. Wild vem de lesão no torneio anterior onde abandonou contra Tomas Etcheverry.

Por volta das 12h, na quadra 6, Bia Haddad, 14ª, encara a italiana Elisabetta Cocchiaretto, 52ª, no último jogo da quadra 6.

Mais cedo, por volta das 7h30, Gustavo Heide enfrenta o argentino Sebastian Baez, 20º, no segundo jogo da quadra 9. Logo a seguir, por volta das 9h30, tem Thiago Monteiro enfrentando o sérvio Miomir Kecmanovic.

