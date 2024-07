Bia Haddad tem estreia adiada em Wimbledon

Bia Haddad em Bad Homburg (Foto: Bad Homburg Open)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/07/2024 - 16:35 • Londres (ENG)

As interrupções pela chuva e o atraso na primeira partida do brasileiro Thiago Wild fizeram com que a organização adiasse a partida da brasileira Bia Haddad Maia pela primeira rodada de Wimbledon.

O duelo estava previsto para esta terça-feira como último da quadra 14, mas ficou para quarta-feira ainda sem horário definido. Ela encara a polonesa Magdalena Frech, 59ª colocada, pela terceira vez na carreira. Bia lidera por 2 a 0, uma destas vitórias na grama de Birmingham, na Inglaterra, em 2022, e outra em Montreal, no Canadá, em 2023.

Bia Haddad (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

A chuva provocou a paralisação em duas oportunidades nesta terça-feira e com as demais pequenas foram mais de duas horas e meia sem jogos e Wild venceu sua partida, a primeira da quadra, em exatas quatro horas de duração.

Bia Haddad defende oitavas de final do ano passado e caso avance voltará a jogar na quinta-feira pela segunda rodada do Grand slam na grama e mais prestigiado torneio do tênis.