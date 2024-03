Thiago Wild luta por 3h, mas leva virada do chileno Nicolas Jarry, em Miami

Thiago Wild em Miami (Foto: Juarez Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 00:46 • Miami (EUA)

Thiago Wild, número 1 do Brasil e 76º do mundo, saiu na frente, batalhou por três horas, mas foi superado neste domingo na terceira rodada no Masters 1000 de Miami, na Flórida. O paranaense foi eliminado pelo chileno Nicolas Jarry, 23º do mundo, por 2 sets a 1, com apertados 6/7(7/1), 7/5, 6/3, após 2h59min de duração, na quadra Butch Bucholz, uma das principais do complexo do Hard Rock Stadium.

Wild volta a parar na terceira rodada dos Masters 1000 americanos repetindo a campanha de Indian Wells onde passou o quali e empolgou ao bater o russo Karen Khachanov, 15º colocado, na segunda fase. Em Miami ele havia tirado o americano Taylor Fritz, 13º, na segunda maior vitória da carreira.

A campanha vai deixar o brasileiro como o 66º colocado na ATP, próximo do melhor desempenho que foi o 65º. Ele agora se concentra para os torneios no piso de saibro, a partir de abril, com o ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, e o ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

O jogo

A partida foi franca, saque a saque, com pontos curtos no primeiro set. Wild levantou um super game de 0/40 no primeiro set e outros breaks depois. O duelo foi ao tie-break, e Wild parou a partida após cair na quadra e machucar o dedão da mão. Ele voltou com tudo no tie-break, jogou seu melhor tênis e fechou por 7/6 (7/1).

No segundo set o brasileiro começou pressionando, teve um 30 iguais uma bola para quebrá-lo , mas errou. O game seguiu equilibrado com Wild pressionando, mas Jarry sacava sempre bem e fechou. Após equilíbrio, Wild afobou em dois pontos, Jarry jogou firme e consistente e fechou com quebra após dois erros do paranaense. Ele marcou 7 a 5 e levou para o terceiro set.

Wild perdeu o saque no sexto game, novamente com erros. Ficou nervoso, tentou retornar, mas Nicolas foi muito bem no saque para vencer a partida. Jarry vai encarar o norueguês Casper Ruud, oitavo colocado, nas oitavas de final.