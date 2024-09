Gui Khury é tricampeão do MegaPark

Gui Khury comemora título do MegaPark (Foto: Julio Detefon)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 10:32 • Curitiba (PR)

Neste domingo (29), o skatista Gui Khury, de apenas 15 anos, se consagrou tricampeão do MegaPark, campeonato realizado na maior mega rampa da América Latina, localizada no quintal da casa dos seus avós, na Greenbox, em Campo Largo, Curitiba. O jovem skatista garantiu uma volta espetacular logo em sua primeira descida da final e manteve sua hegemonia no campeonato.

Em três edições do Megapark, Gui Khury venceu todas com folga. Logo na primeira das quatro tentativas na grande final, o curitibano alcançou 88.33 pontos e se isolou na liderança. O atleta Olímpico Luigi Cini, na segunda colocação, e Rony Gomes, com o terceiro lugar, completaram o pódio do evento. Destaque também para Edgard Vovô, técnico da seleção brasileira de skate, que ficou com a quarta colocação.

A ‘Rampa do Gui’ deste ano trouxe um nível ainda mais alto, com a presença de atletas Olímpicos, lendas do esporte e os atuais campeões mundiais da modalidade Park: Augusto Akio e Raicca Ventura. O evento ainda contou com a presença em peso do público, que superou a expectativa de mais de 2.000 pessoas acompanhando de perto todas as ações na pista.

Além do tricampeonato do Megapark, o mês de setembro foi especial para a carreira de Gui Khury. No início do mês, o Curitibano conquistou o título mundial de vertical em Roma, na Itália. No último final de semana, conquistou duas medalhas de ouro nos X-Games de Chiba, no Japão, e se tornou o adolescente - antes de completar 20 anos - com o maior número de medalhas na história da competição, com 11 pódios na carreira, sendo 5 ouros. Além disso, se tornou o primeiro skatista da história a completar o Kickflip Body Varial 900 em uma disputa oficial.