Beatriz Haddad Maia somou ao todo 120 pontos indo aos 2950, mas foi ultrapassada pela chinesa Qinwen Zheng, vice-campeã do torneio que deu um salto de oito posições e foi ao sétimo lugar. Bia ficou mais distante do top 10, agora a desvantagem é de 570 pontos. A décima colocada é a tcheca Karolina Muchova com 3520. Logo abaixo de Muchova está a tcheca Barbora Krejcikova com o 3081 e a letã Jelena Ostapenko com 3028.