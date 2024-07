Bia Haddad Maia alcança marca negativa após Wimbledon

Bia Haddad foi eliminada na primeira rodada de Wimbledon (foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 15/07/2024 - 15:23 • Londres (Inglaterra)

Com o fim do torneio de Wimbledon, o WTA, a Associação das Tenistas Profissionais, divulgou o novo ranking do simples feminino. A atualização aconteceu na noite de domingo (14) e confirmou a queda da brasileira Bia Haddad Maia na lista.

Eliminada na terceira rodada do Aberto da Inglaterra, Bia perdeu 110 pontos e ficou com 2.108. Com isso, foi ultrapassada pela tcheca Barbora Krejcikova, a campeã do torneio, e pela semifinalista, a croata Donna Vekic.

Bia Haddad caiu para o 22º posto e fica fora do top 20 pela primeira vez desde outubro do ano passado, há nove meses. Esta é apenas a segunda vez que a brasileira fica fora das vinte melhores desde sua entrada pela primeira vez, em agosto de 2022. A tenista não tem compromissos pela WTA nas próximas semanas e compete nos Jogos Olímpicos - que começa no dia 26 de julho.

Apesar da queda, Bia Haddad Maia ainda é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial do tênis (Foto: Ryan Lim / AFP)

Por outro lado, Laura Pigossi, que estava na 106ª posição, pegou o elevador e subiu dois níveis. Agora, a brasileira ocupa a 108ª colocação.