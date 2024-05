Bia Haddad leva pneu e é eliminada de Estrasburgo

Bia Haddad em ação em Estrasburgo, na França (Foto: Internationaux de Strasbourg)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 09:35 • Estrasburgo (FRA) • Atualizada em 23/05/2024 - 11:48

Bia Haddad Maia, número 14 do mundo, foi eliminada, nesta quinta-feira (23), nas quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo, na França, evento jogado no piso de saibro com premiação de US$ 922 mil (perto dos R$ 5 milhões).

A paulistana acabou dominada pela russa Liudmila Samsonova, cabeça de chave 5 e 19ª colocada, por 2 sets a 0, com fáceis 6/3 e 6/0 após 1h29min de duração na quadra central.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foram duas quebras de saque no meio pra frente do primeiro set e, no segundo, a paulistana não conseguiu fazer nenhum game nem em seu serviço e tampouco no da adversária, a qual enfrentou pela primeira vez.

Ela sai de Estrasburgo com duas partidas realizadas, com uma difícil vitória contra a 24ª colocada, a americana Emma Navarro, e uma derrota. Ela chega em Roland Garros com quartas de final em Madri e terceira rodada em Roma.

➡️ Monteiro lidera mais um dia 100% do Brasil em Roland Garros

O pneu levado foi o terceiro somente na temporada, onde também perdeu com esse placar para Iga Swiatek na virada nas quartas em Madri e na estreia para a italiana Jasmine Paolini.