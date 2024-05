Monteiro lidera mais um dia 100% do Brasil em Roland Garros

Thiago Monteiro em Roland Garros (Foto: FFT)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 00:36 • Paris (França)

O Brasil segue com tudo no qualificatório de Roland Garros após as vitórias de Felipe Meligeni e Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Laura Pigossi também se garantiram na final do qualificatório de Roland Garros, nesta quarta-feira (22).

O cearense 84º do mundo passou de virada pelo francês Valentin Royer, 200º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 3/6 6/3 6/4 após 1h52min de duração na quadra 7 do complexo em Paris, na França.

O brasileiro começou lento, levando 3 a 0 e sem conseguir se recuperar na primeira parcial diante da torcida contra. Conseguiu uma quebra importante para sua confiança no meio do segundo set e desgarrou no placar.

Thiago vai em busca de manter a boa forma dos últimos torneios e luta para furar o terceiro quali seguido. Ele passou as fases prévias dos Masters 1000 de Madri, na Espanha, onde foi até a terceira rodada batendo o sétimo do mundo, Stefanos Tsitsipas, e no torneio seguinte, no Masters de Roma, na Itália, também passou o quali e parou somente nas oitavas de final em sua maior campanha em um torneio deste porte.

O número dois do país enfrenta o espanhol Daniel Rincon, 226º, na sexta-feira (24).Thiago tem cinco participações na chave principal do Aberto da França e tem a terceira rodada de 2020 como o maior resultado.

Laura Pigossi, número 119 do mundo, passou pela polonesa Katarzyna Kawa, 180ª, por 6/2 e 6/3. A brasileira teve problemas apenas no começo do segundo set e desgarrou no placar após empatar o jogo em 3 a 3. Ela busca acabar com o carma do ano passado quando parou em batalha na final do quali. Ela irá enfrentar a romena Cristina Dinu, 229ª.

Felipe Meligeni, que derrotou Zdenek Kolar, 290º colocado, por 6/3 6/2, enfrenta, também na sexta o português Jaime Faria, 183º. Heide, que passou pelo chinês Yunchaokete Bu, 189º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 6/3, terá pela frente o italiano Matteo Gigante, cabeça de chave 28.

Caso os quatro brasileiros se classifiquem, teríamos ao todo seis jogadores na chave principal contando com Bia Haddad Maia e Thiago Wild.