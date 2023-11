“Nosso objetivo com a Nova ABVO é criar uma agenda que entenda e atenda o interesse de todos”, diz Bayard: “Vamos buscar promover a otimização e racionalização do calendário nacional , negociando com os clubes a viabilização de eventos , objetivando agregar maior número de barcos participantes das diversas flotilhas regionais. Vamos estreitar o relacionamento com os clubes , oferecendo suporte técnico em todos os níveis para realização dos eventos , propondo criação de uma CR Virtual e apuração instantânea dos resultados , audiências de protestos e etc”, destacou.