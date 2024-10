Band ensaia plano para manter F1 em 2025; Globo segue negociação

Ainda que a Globo tenha usado um carro de Fórmula 1 na abertura do tradicional evento Upfront Globo, que apresenta os produtos da casa ao mercado publicitário, a Band ensaia uma reviravolta nas negociações que podem levar à permanência da categoria na emissora do Morumbi até o fim de 2025. A questão gira em torno do valor de rescisão contratual imposto pelo Liberty Media, grupo promotor da F1.

A informação é da coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Paulo, deste sábado (19). Iniciado em 2021, o vínculo atual entre Liberty Media e Grupo Bandeirantes vai até 2025, porém os problemas financeiros obrigaram a TV a considerar a quebra do acordo. Só que os termos de pagamentos pedidos pela empresa estadunidense fizeram a Band chegar à conclusão de que é mais vantajoso manter a exibição das corridas.

A questão, no entanto, é que já existe uma negociação muito avançada entre Globo e Liberty Media. No fim de setembro, o GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance!, apurou que a emissora de Jacarepaguá já havia definido o esquema de transmissões nos moldes do futebol, com equipes próprias para sportv, canal fechado responsável pela exibição da temporada na íntegra, e a TV aberta, passando parte das corridas do ano.

O GP também soube que a dupla de repórteres da Globo já estava fechada para 2025. Guilherme Pereira, que já fez algumas corridas na passagem anterior da emissora pela categoria e agora terá como base Nova York, e Julia Guimarães, que passa também a ser correspondente internacional, com base em Madri.

O GP entrou em contato com a Globo e perguntou como fica a situação, uma vez que se entende que há um acordo encaminhado entre as partes. A emissora, então, explicou o vídeo exibido no Upfront com a frase ‘Será?’ no telão.

- Sobre o Upfront, não houve um anúncio. Há algumas semanas, o assunto de que a Fórmula 1 voltaria pra Globo ganhou força no mercado, e, durante o evento, brincamos com essa expectativa exibindo um ‘Será?’ no telão, enquanto um carro de corrida aterrissava no palco. Sobre o Liberty Media, eles nos procuraram há uns meses e estamos em negociação - disse a porta-voz.

Procurado pelo GP, o porta-voz da Band disse apenas que retornaria “caso a emissora comentasse o assunto”.