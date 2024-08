Rachael em sua apresentação nas Olimpíadas (Foto: Odd Andersen / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a australiana Rachael Gunn virar alvo de piada nas redes sociais por sua apresentação nas Olimpíadas de Paris, australianos reagiram com um abaixo-assinado. O documento pede que a b-girl Raygun, como é conhecida no mundo do breaking, e o Comitê Olímpico Australiano peçam desculpas públicas pelo desempenho da atleta na França.

Além disso, o público cobra explicações sobre os critérios que a levaram ela a participar do torneio. Raygun recebeu nota zero de todos os jurados do breaking, ficando à frente apenas de uma competidora que foi desclassificada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O abaixo-assinado pede “responsabilização imediata e transparência nas ações recentes” que levaram Raygun a participar das Olimpíadas. Além disso, o documento acusa a atleta de “manipular o processo de seleção em seu próprio benefício” para que ela fosse selecionada para os Jogos em Paris.

— Exigimos um pedido público de desculpas de Rachael Gunn e Anna Mears [chefe da delegação do Comitê Olímpico Australiano em Paris] por enganar o público australiano e minar os esforços de atletas genuínos — diz o documento.

Rachael Gunn competindo com Sya "Syssy" Dembele nas Olimpíadas (Foto: Odd Andersen / AFP)

Para rebater o documento, o diretor-executivo do Comitê Olímpico Australiano, Matt Carroll, divulgou um comunicado à imprensa dizendo que entrou em contato com o site “change.org”, no qual o abaixo-assinado está hospedado, pedindo que o documento seja retirado do ar.

— É vergonhoso que estas falsidades inventadas por uma pessoa anônima possam ser publicadas desta forma. Isso equivale à intimidação e assédio, e é difamatório. Exigimos que seja removido do site imediatamente. Nenhum atleta que representou seu país nos Jogos Olímpicos deve ser tratado desta forma — disse Caroll.

Após o término das Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que o breaking não estará presente nos próximos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 2028.