Atual campeão do NBB, Franca fecha com ex-NBA para a próxima temporada

Publicada em 14/08/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O bom filho à casa torna? Com passagens pela NBA, Didi Louzada está de volta ao Sesi Franca para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil. O anúncio do jogador aconteceu na tarde da última terça-feira (13). Ele assinou um contrato até junho de 2025 e chega em setembro para a disputa da competição.

Didi é cria das categorias de base da equipe paulista. Por lá, atuou em 2018-19, quando conquistou o título paulista e o sul-americano. Naquela ocasião também chegou ao vice-campeonato do NBB.

- Estou muito feliz em voltar para Franca, uma cidade que me acolheu quando era ainda bem novo, me deu oportunidade de realizar o meu sonho de ser um jogador profissional e pela qual tenho um enorme carinho. É muito bom voltar para esta cidade que respira basquete, voltar a jogar diante de uma torcida tão apaixonada, e reencontrar velhos amigos, companheiros de equipe e Seleção Brasileira - disse o jogador aos canais oficiais do clube.

Após deixar o time paulista, o ala foi para a NBA, onde atuou no New Orleans Pelicans. Na sequência, foi para o basquete australiano, mas retornou à liga norte-americana para atuar no Portland Trail Blazers. O último clube de Didi foi o Flamengo, vice-campeão do NBB 2023-24, justamente para o Sesi Franca.

- Volto mais experiente, bem diferente do garoto que saiu daqui há alguns anos, mais maduro e com a mesma vontade de fazer história. Chego para me juntar a um grupo que se acostumou a grandes conquistas e espero ajudar o Sesi Franca a ganhar mais e mais títulos - acrescentou o jogador.

Por fim, Didi Louzada fez parte do elenco da seleção brasileira, que participou das Olimpíadas de Paris. A equipe do técnico Aleksandar Petrovic caiu nas quartas de final para os Estados Unidos.