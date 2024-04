NBA revela os finalistas de importante prêmio da temporada







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/04/2024 - 10:07 • Rio de Janeiro (RJ)

A NBA revelou, nesta terça-feira (2), os finalistas para dois importates prêmios da temporada 2023/24, destacando os jogadores que representam o melhor do esporte tanto em campo quanto fora dele. Estamos falando do Prêmio de Espírito Esportivo e do Prêmio de Companheiro do Ano, ambos reconhecendo qualidades essenciais que vão além do desempenho atlético.

O Prêmio de Espírito Esportivo é uma homenagem ao jogador que “melhor representa os ideais de esportividade em quadra”, segundo a própria NBA. Para a escolha dos finalistas dessa temporada, cada uma das 30 equipes da liga nomeou um de seus jogadores. Após essa primeira etapa, um painel de executivos da liga reduziu a lista para seis finalistas, um de cada divisão, e a escolha do vencedor ficou a cargo dos atuais jogadores da NBA.

Quem são os finalistas deste ano?

Este ano, os finalistas para o Prêmio de Espírito Esportivo, nomeado em homenagem a Joe Dumars, são:

Tyrese Maxey (Sixers)

Jarrett Allen (Cavaliers)

Kevin Love (Heat)

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Harrison Barnes (Kings)

Tre Jones (Spurs)

Nenhum dos finalistas deste ano já recebeu este prêmio anteriormente, acrescentando uma dose de expectativa e emoção para o anúncio do vencedor da temporada 2023/24. Mike Conley foi o agraciado na última edição, conquistando o prêmio pela quarta vez, um recorde.

Da mesma forma, a NBA também destacou os finalistas para o Prêmio de Companheiro do Ano da temporada 2023/24. Este prêmio valoriza o jogador considerado o melhor companheiro de equipe, levando em conta a dedicação ao jogo coletivo, liderança dentro e fora de quadra como um mentor e modelo para outros jogadores, e comprometimento e dedicação ao time.

Finalistas ao título de Companheiro do Ano

Os indicados para Companheiro do Ano desta temporada incluem:

Mikal Bridges (Nets)

Jalen Brunson (Knicks)

Al Horford (Celtics)

T.J. McConnell (Pacers)

Georges Niang (Cavaliers)

Markelle Fultz (Magic)

Kentavious Caldwell-Pope (Nuggets)

Mike Conley (Timberwolves)

Jalen Williams (Thunder)

Harrison Barnes (Kings)

Larry Nance Jr. (Pelicans)

Dwight Powell (Mavericks)

Entre os finalistas, apenas Mike Conley já recebeu o prêmio anteriormente, tendo sido honrado em 2019. Com a ausência do recordista Jrue Holiday entre os indicados deste ano, a competição promete ser acirrada para a definição do companheiro de equipe exemplar da temporada 2023/24.

Estas premiações destacam a importância de valores como respeito, espírito coletivo e liderança no esporte. Mais do que nunca, a NBA valoriza não apenas as habilidades físicas e técnicas dos jogadores, mas também o caráter e a postura exemplar dentro e fora das quadras. Agora, resta aguardar os anúncios dos vencedores e celebrar as trajetórias inspiradoras desses atletas excepcionais.