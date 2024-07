Kevin Durant e Stephen Curry durante treino (Foto: Brian Babineau / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/07/2024 - 11:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Kevin Durant está fora do primeiro amistoso preparatório da seleção dos Estados Unidos para as Olímpiadas. O "Dream Team" entra em quadra nesta quarta-feira (10), a partir das 23h30 (de Brasília), diante do Canadá, mas sem a presença do veterano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Steve Kerr confirmou a ausência do astro e ressaltou que espera tê-lo o mais breve possível com o restante do elenco, que é recheado de grandes estrelas da NBA.

- Ele já está treinando paralelamente, então não com o time, mas fortalecendo, tratamento. Então ele disse que está se sentindo muito bem. Vamos continuar levando isso dia a dia. Não vai demorar muito para que ele esteja na quadra conosco - disse o comandante.

O próprio Durant falou publicamente acerca da situação. Segundo o camisa 35, a lesão aconteceu pouco tempo antes do período de treinos e já está em fase final de recuperação. O jogador não preocupa para os Jogos Olímpicos de Paris.

- Eu me sinto melhor. Eu estava treinando provavelmente uns 10 dias antes do "training camp" (quando me machuquei). Então, estou apenas trabalhando nisso e vivendo dia a dia - disse KD.

Anthony Davis treinando ao lado de Kevin Durant no time de basquete dos Estados Unidos (Foto: Mercedes Oliver / AFP)

Durant deve ser um dos titulares do time dos Estados Unidos ao lado de LeBron James e Stephen Curry. Os três possuem as maiores bagagens do elenco e devem ser os líderes na busca pela medalha de ouro. Além deles, os rumores são de que Jayson Tatum e Joel Embiid completarão o time.

Os Estados Unidos estão no grupo C das Olímpiadas ao lado de Porto Rico, Sudão do Sul e Sérvia. A estreia é diante dos sérvios, no dia 27 de julho.