Astro da NBA joga partida de futebol na sexta divisão alemã

Dennis Schroder teve duas passagens pelos Lakers (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Dennis Schroder, do Brooklyn Nets, surpreendeu a todos e estreou nesta quinta-feira (30), na sexta divisão do futebol alemão. Campeão mundial pela Alemanha em 2023, o armador da NBA atuou por 62 minutos pelo FC Germania Bleckenstedt, time em que o cunhado de Dennis atua.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já sem partida com os Nets desde abril e fora dos Playoffs da NBA, Schroder foi para a Alemanha, mais propriamente em Braunschweig, a sua cidade natal, de férias, antes de iniciar a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, onde deverá marcar presença pelo seu país.

Brooklyn Nets Dennis Schröder made his official pro football debut in German 6th division ⚽️ #Netsworld pic.twitter.com/HQEzblP4rz — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) May 31, 2024

➡️ Quando serão as partidas das finais da NBA entre Dallas Mavericks e Boston Celtics?

Na busca de manter a forma física até agosto, o jogador da NBA surpreendeu tudo e todos quando chegou no ao complexo desportivo para o duelo entre o FC Germania Bleckenstedt e o 1. SC Göttingen 05, pela sexta divisão alemã (amadora). Schroder botou o uniform e foi titular pelo Bleckenstedt, jogando cerca de 62 minutos, na derrota por 5 a 1 da sua equipe.

O motivo de Dennis atuar pelo Bleckenstedt é simples: Daniel Ziolo, meia do Bleckenstedt, é irmão da esposa de Schroder e frequentemente o convidava para se juntar a um dos seus jogos. Dennis assistiu a diversos jogos, mas, desta vez, acabou mesmo por cumprir um "sonho" e jogou, aproveitando, segundo o próprio, para se manter em forma para os Jogos Olímpicos.

- Dennis queria jogar num jogo grande e não apenas no campo de futebol. Quando eu lhe disse que era contra o segundo classificado, até o craque mundial ficou um pouco nervoso - afirmou Arikoglu, técnico do Bleckenstedt.

Na carreira, Schroder nunca foi campeão da NBA, mas em 2023, Dennis liderou a Alemanha no título da Copa do Mundo de Basquete, no torneio, ele foi eleito do melhor jogador da competição. O armador já atuou pelo Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets e atualmente está no Brooklyn Nets.

(Foto: Divulgação / FIBA)