Após White descartar a disputa do cinturão interino, Do Bronx dispara: ‘Saudade de lutar’

Publicada em 12/09/2024 - São Paulo

Charles Do Bronx, ex-campeão do peso-leve no UFC, ainda segue na espera do seu próximo embate. O nome do brasileiro esteve em alta nos últimos dias devido à possibilidade da criação do cinturão interino. Com a lesão do atual campeão, Islam Makhachev, Do Bronx esteve cogitado para o confronto contra Arman Tsarukyan e uma possivel revanche. Enfrentando, na última semana o Presidente do UFC, Dana White, se pronunciou e descartou o título interino.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Do Bronx afirmou que não se sente frustrado com a decisão, mas que como atleta precisa estar preparado sempre devido à mudança das situações no UFC.

- A gente tá falando sobre UFC tudo muda é muito louco é você, tem que estar pronto inteiro. Seria uma grande oportunidade. Se o Tsarukyan falasse alguma algo, todo mundo veria o interesse dos dois. Não sinto frustração, acho que o mais importante do atleta a gente estar treinando e se dedicando esperando a oportunidade. Postei na minha redes sociais dos últimos dias. Eu tô com saudade de voltar a lutar. Tô com vontade de voltar a lutar sabe. UFC já sabe do meu interesse de estar lutando quero estar contra os caras que estão ali de novo no meio. quero estar perto do título de novo. a realidade é esperar - afirmou o lutador

O lutador, que esteve presente na inauguração do novo centro esportivo, A Casa do Esporte, da Newon e falou sobre a experiência de realizar treinamentos no local e sobre a importância para a evolução do esporte.

- De verdade acho que o esporte ele vem crescendo cada vez mais. o UFC vem tendo uma evolução gigantesca, então a gente só tem agradecer a Newon por isso aqui, fazer esse trabalho maravilhoso trazendo novas máquinas para o Brasil, porque às vezes a gente quer um uma preparação gigante e a gente tem que sair do Brasil para ir lá para fora para procurar e aqui (Casa do Esporte) a gente tem. Isso aqui é mágico pra gente poder vir.- completou

Assim como Do Bronx, os fãs ficam na expectativa para a volta do lutador ao octógono que seguirá no aguardo.