Novo centro esportivo, Casa de Esporte é oficialmente inaugurada em São Paulo

Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 18:59 • São Paulo

A Casa do Esporte, novo centro esportivo patrocinado pela Newon, foi inaugurada, nesta quinta-feira (12), e recebeu atletas brasileiros para a comemoração. Julia Soares, ginasta medalhista de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris, José Roberto, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, e Charles do Bronx, lutador do peso-leve do UFC, prestigiaram o evento.

A Casa do Esporte é um centro esportivo destinado para a preparação dos atletas, sejam eles profissionais ou amadores. O intuito do projeto, em parceria com a empresa de saúde Newon, é proporcionar um espaço de treinamento e recuperação física.

O lutador de UFC, Charles Do Bronx (De Oliveira) em entrevista exclusiva ao Lance! comentou sobre a importância de eventos como esse para o incentivo ao esporte

-- De verdade acho que o esporte ele vem crescendo cada vez mais. o UFC vem tendo uma evolução gigantesca, então a gente só tem agradecer a Newon por isso aqui, fazer esse trabalho maravilhoso trazendo novas máquinas para o Brasil, porque às vezes a gente quer um uma preparação gigante e a gente tem que sair do Brasil para ir lá para fora para procurar e aqui (Casa do Esporte) a gente tem.

Casa do Esporte, novo centro esportivo patrocinado pela Newon (foto: Gabriela Guedes)

O espaço

O espaço conta com maquinários para musculação e exercícios aeróbicos, aparelhos de “recovery”e crioterapia. Além disso, a Casa irá oferecer avaliações e consultas médicas, aos atletas, com mais de 25 especialidades. Entre elas, ortopedia, cardiologia, nutrologia e fisioterapia.

Com mais de 2 mil metros quadrados, o centro esportivo está localizado na Avenida República do Líbano, 253. O espaço é anexo ao Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Os valores dos pacotes oferecidos podem variar entre R$ 700 a R$ 2.600, e cada um pode englobar consultas médicas, avaliações físicas e sessões de fisioterapia.