Após comentário polêmico, surge estatística envolvendo Bronny James e Jaylen Brown

Bronny James foi escolhido na 55ª escolha geral do Draft da NBA (Foto: Candice Ward / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 19/07/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite de quarta-feira, Bronny James, filho da lenda da NBA LeBron James, teve uma atuação notável durante os jogos da Liga de Verão. Contra o Atlanta Hawks, ele marcou pontos de forma eficiente, destacando-se com um arremesso de três pontos crucial no fim da partida que garantiu a liderança para o Los Angeles, culminando em uma vitória emocionante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa performance representa um momento de redenção para Bronny, que tem enfrentado intensas críticas da mídia desde que foi escolhido pelo Los Angeles como a 55ª escolha geral no draft da NBA, alguns meses atrás. Antes desse jogo, Bronny vinha encontrando dificuldades, especialmente na precisão de seus arremessos de longa distância e na eficácia de sua defesa.

➡️ Dono do Phoenix Suns se manifesta sobre filho de LeBron James atuar no time

O que a performance de Bronny James na Liga de Verão significa para sua carreira?

Durante um dos jogos contra o Boston Celtics, comentários do astro Jaylen Brown, captados pelas câmeras da ESPN, sugeriram que Brown não via Bronny como um jogador de nível profissional. No entanto, um antigo dado estatístico do início da carreira de verão de Brown veio à tona, mostrando que ele também teve um início difícil, similar ao de Bronny.

Segundo estatísticas compartilhadas pela Basketball Forever no X, Bronny tinha acertado apenas seis de suas primeiras 26 tentativas de arremesso. Interessantemente, Jaylen Brown começou sua carreira com um desempenho ainda inferior, com apenas cinco acertos em 26 tentativas. Esses números servem como um lembrete de que julgamentos precipitados durante a Liga de Verão podem ser enganosos.

É possível que Bronny James alcance o sucesso na NBA?

Historicamente, muitas estrelas da NBA tiveram inícios modestos na Liga de Verão antes de se adaptarem e prosperarem no nível profissional. Trae Young e o próprio Jaylen Brown são exemplos claros de jogadores que superaram inícios difíceis e se tornaram líderes em suas respectivas equipes.

(Foto: Candice Ward / AFP)

Para Bronny, a realidade atual no time de Los Angeles mostra que ele pode não ter muitas oportunidades de jogo neste primeiro ano. Com jogadores como Austin Reaves e D’Angelo Russell à frente na hierarquia, e as constantes pressões midiáticas e expectativas elevadas, o caminho de Bronny talvez passe mais tempo na G League, aprimorando suas habilidades.

Contudo, conhecendo o pedigree e a resiliência demonstrada por seu pai, LeBron James, Bronny tem todos os recursos necessários para evoluir e potencialmente brilhar na NBA nos próximos anos. A temporada 2024-25, que começará em outubro, pode ser apenas o início de sua jornada para provar seu valor no mais alto nível do basquete profissional.