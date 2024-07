Dono do Phoenix Suns se manifesta sobre filho de LeBron James atuar no time

Bronny James foi a 55ª escolha geral do Draft da NBA (Foto: Monica Schipper / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/07/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Mat Ishbia, dono do Phoenix Suns, falou publicamente pela primeira vez sobre Bronny James, filho de Lebron James e que chegou a treinar com a equipe antes do draft da NBA. O jovem, no entanto, foi selecionado pelo Los Angeles Lakers.

Em participação ao “Pat McAfee Show”, o mandatário do Suns traçou um cenário hipotético acerca de como seria se Bronny fosse para o Arizona ao invés de LA.

“Não sei exatamente para onde Bronny queria ir. Nós realmente gostamos de Bronny. Achamos que ele era um bom jogador. Sei que os Lakers o draftaram. Espero que ele tenha uma grande carreira. Ele tem um ótimo QI de basquete, faz muitas coisas boas e tem muita pressão. Para ser filho de um dos maiores de todos os tempos, ele tem muita pressão. E assim, pensamos que poderia ser um bom ajuste aqui em Phoenix”, destacou Ishbia.

O Suns entrou no draft apenas com a escolha número 22 a disposição. No dia, a franquia fez um acordo e garantiu as escolhas 28 e 56. Na sequência, trocou o número 56 pelo 40. Bronny, cabe ressaltar, não era projeto como escolha de primeira rodada e, por isso, a escolha 40 parecia ser mais a provável. Ainda assim, a franquia do Arizona optou por Oso Ighodaro.

(Foto: Candice Ward / AFP)

“Desejo (para Bronny James) o melhor. Mas a gente se sente bem. As pessoas querem vir para cá. Queremos que Phoenix seja um destino para o Mercury, para os Suns, para os jogadores, para os fãs. Queremos que seja um destino, então quando as pessoas querem jogar para nós ou querem fazer parte da nossa organização, sejam agentes livres, sejam novatos, é ótimo”, acrescentou Ishbia.

Bronny atualmente está com o Lakers na disputa da Summer League. A expectativa é que ele atue com maior frequência na G League, que é a liga de desenvolvimento da NBA.