Apagão na Espanha cancela a rodada em Madri nesta segunda

O apagão generalizado que atingiu Espanha, Portugal e parte da França nesta segunda-feira (28) impactou diretamente a programação do Madrid Open 2025. A partida entre Grigor Dimitrov e Jacob Fearnley precisou ser interrompida no segundo set, quando a câmera de transmissão ficou travada sobre a quadra por falta de energia elétrica.

Ao todo, 23 jogos serão remanejados para esta terça-feira, contando simples e duplas de homens e mulheres. Apenas quatro jogos foram concluídos na rodada, dois na chave feminina, com vitória de Mirra Andreeva sobre Yuliia Starodubtseva, e Coco Gauff contra a algoz de Bia Haddad Maia, a suíça Belinda Bencic. No masculino, um jogo de simples foi concluído, com o italiano Matteo Arnaldi batendo o bósnio Damir Dzumhur. Arnaldi foi o algoz de Novak Djokovic no torneio. Outro do masculino concluído foi na chave de duplas.

Gauff, aliás, estava na entrevista pós-jogo, em quadra, quando aconteceu o apagão. Veja abaixo:

Apagão no Madrid Open começou às 12h45 locais

Por volta das 7h45 de Brasília, 12h45 locais, um apagão afetou parte da Europa e interrompeu os jogos. Os que estavam em andamento foram concluídos com o árbitro de cadeira cantando as bolas na garganta e sem auxílio de árbitros. Somente Grigor Dimitrov x Jacob Faernley não foi finalizado pois a câmera travou perto da quadra, fazendo com que os jogadores não quisessem prosseguir pelo risco.

Nas duplas, o duelo de Rafael Matos e Marcelo Melo contra os cabeças de chave 1, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Nikola Mektic, foi também adiado.