Apagão Cibernético chega na Fórmula 1 e afeta os computadores da Mercedes

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 13:14 • Budapeste (HUN)

Um grande apagão cibernético no sistema de computadores afetou várias companhias aéreas, hospitais, bancos e mídia. Na Fórmula 1 não foi diferente, já que empresa CrowdStrike, responsável por proteger os computadores da Mercedes, teve problemas em uma atualização. A equipe alemã teve que corrigir os problemas manualmente para conseguir participar do primeiro treino livre do Grande Prêmio da Hungria.

Além da Mercedes, as equipes que usam os motores da montadora alemã (Aston Martin, Williams e McLaren) também correram contra o tempo para colocarem seus carros em ação na sessão. Um porta-voz da equipe de Lewis Hamilton e George Russell confirmou a dificuldade que a equipe enfrentou pela manhã, já que foi necessário correr contra o tempo para deixar as coisas operacionais antes do TL1.

- Estamos trabalhando em conjunto com nossos parceiros na CrowdStrike para mitigar qualquer impacto - afirmou o porta-voz da Mercedes.

O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, também comentou a situação e tranquilizou quem suspeitava de um possível ataque hacker.

- Este não é um incidente de segurança ou um ciberataque. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implantada. Continuaremos a fornecer atualizações completas e contínuas em nosso site - confirmou o CEO da empresa.

(Foto: Divulgação / X)

O apagão global teve o problema ampliado, pois ocorreram dois problemas envolvendo os sistemas da Microsoft, com milhares de usuários afetados. Vários clientes da empresa relataram problemas ainda na quinta-feira (18). Neste início de sexta-feira (19), vários dispositivos Windows foram afetados por problemas envolvendo a CrowdStrike.

Uma atualização de software lançada pela CrowdStrike é apontada como a causa do problema, levando a falhas em máquinas que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows.

Os sistemas usados pelas equipes de Fórmula 1 são essenciais para as suas operações, principalmente quando relacionado com o carro. Esse volume imenso de informações é crucial para as estratégias e ajustes durante as corridas. Um simples falho nos sistemas pode atrasar significativamente as operações no pit lane, afetando a performance geral da equipe no campeonato.

(Foto: Reprodução / F1TV)

Cada carro gera em torno de 500 GB de dados por fim de semana de corrida. A Mercedes utiliza o serviço da CrowdStrike para proteger a transação de dados e evitar ameaças que podem comprometer os seus dados.

Isso não é um fato novo na Fórmula 1, em 2019, a Alfa Romeo não conseguiu colocar os carros na pista durante a primeira sessão de treinos do GP de Cingapura. O paddock sofrer uma queda de energia e não conseguiu ligar seu sistema novamente.

Na temporada 2024, a Mercedes está na 4ª colocação no Mundial de Construtores, com 221 pontos. A Red Bull lidera com 373. George Russell e Lewis Hamilton estão no 7º e 8º lugares, respectivamente.