imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Lance! transmite Fortaleza x Piauiense pelas quartas do Brasileiro de Futsal

Transmissão terá Marcelo Rodrigues como comentarista convidado

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/10/2025
20:30
Fortaleza e Piauinse em disputa pelas quartas do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: João Moura / Fortaleza EC)
Fortaleza e Piauiense se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Lance! transmite a partida, ao vivo e com imagens, com pré-jogo a partir das 21h (de Brasília) no Youtube. O jogo começa às 21h30 e contará novamente com a participação do comentarista Marcelo Rodrigues, uma das vozes mais conhecidas da modalidade no país. Acompanhe abaixo:

Antes do duelo, o Lance! transmite ainda o jogo de volta entre Traipu e Ceará pelo Brasileiro de futsal no YouTube.

Transmissão com nome de peso

A audiência do Lance! terá, mais uma vez, a oportunidade de acompanhar a análise de um profissional com uma trajetória lendária na cobertura esportiva, notavelmente no Sportv e no Grupo Globo. Marcelo Rodrigues traz na bagagem a experiência de ter comentado nada menos que 27 edições da Liga Nacional de Futsal, 27 Taças Brasil, 20 Copas Américas e 7 Campeonatos Mundiais da modalidade.

Brasileirão de futsal segue com muita emoção

A fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal é disputada em jogos de ida e volta, em que o time de melhor campanha decide em casa. Além disso, vale destacar que o campeão da competição se classifica para a Supercopa do Brasil e para o Superclássico das Américas, representando o país.

No primeiro duelo das quartas de final, o Atlético Piauiense aproveitou a vantagem de casa para abrir vantagem no placar agregado. A equipe venceu o Fortaleza, por 4 a 2, e precisa superar a pressão da torcida rival para confirmar a classificação para as semifinais.

Confira os resultados dos jogos de ida

  • Ceará 2 x 6 Traipu
  • Atlético Piauiense 4 x 2 Fortaleza
  • Apodi 1 x 4 Chapecoense
  • Paraná Clube 5 x 1 Passo Fundo

Primeiro campeão brasileiro de futsal

A edição de estreia do Campeonato Brasileiro de futsal, em 2024, contou com a excelência do Fortaleza para se tornar o primeiro campeão brasileiro da modalidade. Em uma dura final, o Tricolor derrotou o Apodi por 6 a 5 no placar agregado.

Fortaleza é o primeiro campeão brasileiro de futsal (Foto: Iago Ferreira / Fortaleza EC)
Fortaleza é o primeiro campeão brasileiro de futsal (Foto: Iago Ferreira / Fortaleza EC)

