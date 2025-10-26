Neste domingo (26), Chapecoense e Apodi se enfrentam em partida válida pela volta das quartas do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida acontece às 17h (de Brasília), no ginásio do Sesc Chapecó. O Lance! transmite o confronto ao vivo e com imagens, com pré-jogo a partir das 16h45. ➡️ Acompanhe a transmissão do Lance!

Como foi o confronto de ida?

Na primeira partida das quartas de final, a Chapecoense venceu por 4 a 1, fora de casa. Agora, a equipe tem a vantagem do empate para avançar. O Apodi, atual vice-campeão, precisa vencer por qualquer diferença no tempo normal para levar a decisão para a prorrogação.

Quem passar, tem pela frente o Atlético-PI na semifinal. Nas quartas, o time passou pelo Fortaleza.

Brasileirão de futsal segue com muita emoção

A fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal é disputada em jogos de ida e volta, em que o time de melhor campanha decide em casa. Além disso, vale destacar que o campeão da competição se classifica para a Supercopa do Brasil e para o Superclássico das Américas, representando o país.

No primeiro duelo das quartas de final, o Atlético Piauiense aproveitou a vantagem de casa para abrir vantagem no placar agregado. A equipe venceu o Fortaleza, por 4 a 2, e precisa superar a pressão da torcida rival para confirmar a classificação para as semifinais.

Primeiro campeão brasileiro de futsal

A edição de estreia do Campeonato Brasileiro de futsal, em 2024, contou com a excelência do Fortaleza para se tornar o primeiro campeão brasileiro da modalidade. Em uma dura final, o Tricolor derrotou o Apodi por 6 a 5 no placar agregado.

