Sonnen provoca Casimiro após derrota do Vasco para o Palmeiras; assista

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 00:28 • Rio de Janeiro

Chael Sonnen, que enfrentará Anderson Silva em luta de boxe neste sábado (15), estava presente na derrota do Vasco para o Palmeiras no Allianz Parque. O lutador provocou o streamer Casimiro Miguel com um vídeo após o fim da partida.

O Cruz Maltino perdeu a partida por 2 a 0 e o ex-campeão de UFC, vestido com a camisa do Palmeiras, debochou da atuação do Gigante da Colina.

Sonnen também provocou Anderson Silva, que é torcedor do Corinthians: