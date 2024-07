Armador da NBA disse não para dois times da liga para tentar vencer a EuroLiga

Beverley pelo Milwaukee Bucks (Foto: Reprodução)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 17/07/2024 - 15:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Recém-chegado ao Hapoel Tel Aviv, Patrick Beverley escolheu um novo caminho em sua carreira esportiva, deixando para trás propostas da NBA. Apesar de ter recebido ofertas de contrato mínimo para veteranos de equipes como Detroit Pistons e Houston Rockets, Beverley optou por uma aventura além-mar, comprometendo-se com um time que luta por títulos na liga israelense e na EuroLiga.

Segundo relatos de Christos Tsaltas, do Sportal, o contrato de dois anos com a equipe israelense foi fechado após um encontro decisivo em Las Vegas. “Ele conseguiu tudo o que pediu”, afirmou o jornalista, indicando que os termos oferecidos pelo Hapoel foram decisivos para a aceitação de Beverley. As palavras “Eu não pude recusar” foram ecoadas pelo protagonista no X (antigo Twitter), mostrando sua satisfação com o acordo.

A jornada de Beverley pela NBA, que abrangeu 14 temporadas e sete times diferentes, teve seus altos e baixos, mas sempre demonstrou seu valor como jogador. Seu último ano na liga, dividido entre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, foi marcado por números sólidos, mas com uma redução no tempo de quadra.

O encontro que definiu o futuro de Beverley foi no mínimo frutífero. Segundo o jornalista “Ele se encontrou com o dono do Hapoel Tel Aviv em Las Vegas. Beverley conseguiu tudo o que pediu e aceitou a oferta do Hapoel por dois anos. Ele queria ter um impacto em uma equipe vencedora e essa foi a grande razão por trás de sua decisão”.

Esta mudança para Israel não é apenas um novo capítulo em sua carreira, mas também uma tentativa de influenciar diretamente o sucesso de uma equipe com ambições crescentes.

Além disso, a conexão com o técnico Stefanos Dedas, uma familiaridade adquirida durante sua passagem pela Superliga Russa, quando Dedas era assistente técnico do Spartak St. Petersburg, também desempenhou um papel essencial. Essa relação preexistente pode facilitar a integração de Beverley e impulsionar seu desempenho em quadra.

Seu estilo de jogo, conhecido pela intensidade defensiva e habilidade em momentos críticos, será fundamental para o Hapoel Tel Aviv nas competições israelenses e na EuroLiga. Beverley deixa uma marca na NBA com médias de 8.3 pontos, 4.1 rebotes e 3.4 assistências por jogo, além de uma indelével reputação de combatividade e liderança. Sua trasladação para uma liga menos visível globalmente, mas altamente competitiva, será acompanhada de perto por antigos fãs e análises críticas.

Fica evidente que, apesar das tentadoras ofertas da NBA, a decisão de Beverley de explorar novos horizontes representa não apenas um movimento financeiro, mas uma busca por novos desafios e a possibilidade de moldar um legado internacional no basquete. Seu tempo no Hapoel Tel Aviv certamente será observado como um capítulo vibrante e determinante em sua extensa carreira.