Alice Padilha, do esqui alpino, e André Luiz Silva, do bobsled, foram os nomes escolhidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para carregar a bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno. O evento será realizado no próximo dia 19, a partir das 8h (horário de Brasília), com transmissão no site olympics.