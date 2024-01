Eduardo Strapasson volta com legado da família no Skeleton. O pai, Emílio, em 2003, foi o responsável por colocar o país no cenário internacional do Skeleton com participações na Copa América. Ele ficou próximo da vaga olímpica em 2006 e 2010, mas infelizmente não conseguiu o índice necessário. O tio dele, Gustavo Henke, chegou a competir na Copa do Mundo também, ficando em 33º na disputa masculina. E a curiosidade maior: todos são da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, de onde saiu também a Nicole Silveira, dona do melhor resultado dos esportes no gelo em Jogos Olímpicos, o 13º lugar em Pequim 2022. Fica a pergunta: o que é que os riograndenses têm que combina tanto com o skeleton?