Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O youtuber Jake Paul pode ter mais um grande desafio pela frente no boxe. O brasileiro Alex Poatan não demorou muito para aceitar o desafio feito pelo youtuber. Um dia depois do desafio feito por Jake, o campeão dos meio-pesados do UFC foi às redes sociais e respondeu o norte-americano.

Há alguns anos Jake Paul abala o mundo do boxe com bons desempenhos diante de ex-lutadores renomados do UFC. A vitória em cima de Mike Perry no último domingo (21) foi a sexta do youtuber nesta situação - no cartel, o norte-americano já venceu Anderson Silva, Nate Diaz, Ben Askren, e Tyron Woodley, este último duas vezes.

Além dos nomes listados, Jake Paul tem pela frente ainda aquele que promete ser o maior de seus desafios, contra Mike Tyson. O multicampeão de boxe subirá ao ringue para encarar o youtuber no dia 15 de novembro. O desafio contra Alex Poatan seria o primeiro após o combate contra Tyson.

- Alex Pereira, você disse que quer lutar boxe. Eu sou o rei disso. Venha, podemos fazer isso acontecer. Quero você, Alex Pereira. Acabei de bater o campeão do BKFC, já venci diversos campeões do UFC. Ele disse que quer lutar boxe, então: Alex Pereira, depois do Mike Tyson, vamos fazer acontecer - disparou o boxeador de 27 anos.

Alex "Poatan" Pereira tem 27 anos e é o maior nome do Brasil no UFC atualmente. Em 2022, o lutador conquistou o cinturão do peso-médio da organização. Um ano depois, o brasileiro venceu Jiri Procházka e faturou o cinturão dos meio-pesados.