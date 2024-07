Alcaraz vira para cima de Paul e vai à semi de Wimbledon

Alcaraz vibra em Wimbledon (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 09/07/2024 - 15:52 • Londres (ING)

Carlos Alcaraz, número três do mundo, deu um passo a mais rumo ao bicampeonato de Wimbledon, no All England Club, em Londres. O espanhol venceu o tira-teima contra o americano Tommy Paul, por 3 sets a 1 com parciais de 5/7, 6/4, 6/2 e 6/1 após 3h11min de duração, em partida realizada na quadra 1, nesta terça-feira (9).

Ele emplaca a 12ª vitória seguida no torneio que venceu ano passado, com final marcante contra Novak Djokovic. Esta é também sua 12ª vitória seguida em Grand Slams, uma vez que vem do título de Roland Garros.

Carlitos busca ser o sexto tenista da história a vencer os dois Majors no saibro e na grama em um mesmo ano. Para tal, precisará de vaga na final a ser disputada contra o russo Daniil Medvedev, quinto do ranking, que destronou Jannik Sinner em cinco sets.

O jogo

O primeiro set foi bem pegado com games longos até a quebra no fim para Paul fechando por 7 a 5. O retrospecto mostrava o empate de 2 a 2 de ambos, mas Alcaraz conseguiu uma quebra mais cedo no segundo set e conduziu bem. A partir do terceiro set veio o passeio com a confiança do tenista de Múrcia em alta. Duas quebras em cada parcial e o triunfo contundente, com estilo.